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Колбасы из Липецка не повезли на выставку в Пензу из-за низких цен конкурентов

13:54 | 10.10.2017 | Общество

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Липецкий производитель колбас, который ранее подал заявку на участие в выставках «Пензенская марка» и «Сурская ярмарка», решил не выставлять свою продукцию из-за ценовой конкуренции с местными предприятиями. Об этом сообщил председатель торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Колбасы из Липецка не повезли на выставку в Пензу из-за низких цен конкурентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сегодняшнюю выставку были заявлены липецкие колбасы, еще ряд предприятий из других регионов. Прибыв сюда, сравнив цены, которые предлагают наши предприятия [...], они предпочли не принимать участия, поскольку ценовая конкуренция в пользу наших производителей», — сказал он в ходе церемонии открытия двух выставок, которые одновременно начали свою работу в центре хореографического искусства Пензы во вторник, 10 октября.

Глава областной ТПП напомнил, что среди участников будет проведен конкурс на присвоение звания «Пензенская марка», которое впоследствии может быть использовано в рекламных целях.

По словам Владимира Подобеда, на данный момент заявки на него подали шесть компаний.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа выставок «Пензенская марка» и «Сурская ярмарка» рассчитана по 13 октября.
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