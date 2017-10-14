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В Пензе состоялась презентация сборника «Вслед за путеводною звездой»

08:27 | 14.10.2017 | Общество

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Презентация сборника «Вслед за путеводною звездой», который издан по результатам II международного литературного конкурса, посвященного памяти мореплавателя, уроженца Пензенской области Лаврентия Загоскина, состоялась в минувший четверг, 13 октября.

В Пензе состоялась презентация сборника «Вслед за путеводною звездой»

Фото: пресс-служба Русского географического общества

Мероприятие состоялось в Литературном музее Пензы в рамках собрания медиа-клуба «45 меридиан».

Президент клуба Олег Ткачев отметил, что на конкурс поступили заявки даже из Аляски и из Австралии, при этом в сборник вошли произведения двух пензенских авторов Ксении Сурской и Людмилы Захаровой.

Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов обратил внимание собравшихся на то, что в 2018 году отмечается 210 лет со дня рождения Лаврентия Загоскина.

Поэт, член РГО Александр Чистяков вручил всем участникам презентации по экземпляру сборника, рассказывая при этом про авторов, чьи произведения были там опубликованы.

Следующий конкурс «Вслед за путеводной звездой» будет объявлен в ближайшее время, сообщает пресс-служба реготделения РГО.
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