Пензенское УФАС усмотрело нарушения в рекламе службы доставки еды Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало ненадлежащей рекламу доставки мясных блюд из-за отсутствия в ней необходимых сведений о предпринимателе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе антимонопольного ведомства, нарекания вызвало объявление в интернете, в котором было написано «Доставка блюд в Пензе».

«В этой рекламе отсутствуют сведения о продавце таких товаров — место нахождения; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», — пояснили в управлении ФАС РФ по региону.

В пресс-службе отметили, что предпринимателю выдано предписание устранить нарушения, а материалы направлены для возбуждения дела об административном правонарушении.