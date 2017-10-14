В Пензе открыт центр инклюзивного образования Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Научно-инновационный центр развития и сопровождения инклюзивного образования «Учимся вместе» открыт на базе школы №30 Пензы в субботу, 14 октября.

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«Коллектив школы, учитывая, что четвертая часть обучающихся здесь — это дети с ограниченными возможностями здоровья, постоянно изыскивает пути для развития учреждения. Это, в том числе и участие в программе по поддержке местных инициатив. Ну а сегодня позвольте поздравить с самым высоким вашим достижением — получением гранта президентского уровня. Вы приложили для этого много усилий, и такой высокий результат достигнут только за счет вашего бесценного труда», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе торжественной церемонии.

Он выразил отдельную благодарность педагогам, обучающим детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Вы заслуживаете особого уважения, ведь на ваших плечах лежит огромная задача — помочь ребенку самореализоваться, адаптироваться, получить образование, чтобы быть востребованным на работе и в обществе», — пояснил мэр.

Виктор Кувайцев отметил, что город нельзя полностью адаптировать для инвалидов в короткие сроки, но работа в этом направлении ведется.

«Мы в большом долгу у людей с ограниченными возможностями, и это касается не только детей. В целом городская среда у нас не приспособлена к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя ущемленными. […] Все мы в одной большой команде, а нашей дружной команде все по плечу», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.