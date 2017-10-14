В Пензе ФАС добивается устранения нарушений в рекламе комиссионного магазина Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало рекламу комиссионного магазина ненадлежащей из-за использования в ней слова «ломбард».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе антимонопольного ведомства, нарушения были выявлены в рекламе, размещенной в сентябре на интернет-сайтах, рекламных конструкциях и на тротуаре в Пензе.

«Комиссионный магазин занимается покупкой и продажей бывших в употреблении вещей. В рекламе содержится слово «ломбард», что дает потребителям основание предполагать, что хозяйствующий субъект, разместивший ее, осуществляет именно данную деятельность», — пояснили в УФАС.

В пресс-службе добавили, что материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены ответственному сотруднику для возбуждения дела об административном правонарушении.