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В Пензе ФАС добивается устранения нарушений в рекламе комиссионного магазина

16:45 | 14.10.2017 | Общество

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало рекламу комиссионного магазина ненадлежащей из-за использования в ней слова «ломбард».

В Пензе ФАС добивается устранения нарушений в рекламе комиссионного магазина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе антимонопольного ведомства, нарушения были выявлены в рекламе, размещенной в сентябре на интернет-сайтах, рекламных конструкциях и на тротуаре в Пензе.

«Комиссионный магазин занимается покупкой и продажей бывших в употреблении вещей. В рекламе содержится слово «ломбард», что дает потребителям основание предполагать, что хозяйствующий субъект, разместивший ее, осуществляет именно данную деятельность», — пояснили в УФАС.

В пресс-службе добавили, что материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены ответственному сотруднику для возбуждения дела об административном правонарушении.
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