В Пензе прошел пикет против дельфинариев Общество

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Пикет в защиту морских животных прошел неподалеку от торгово-развлекательного центра «Коллаж» в Пензе, напротив которого размещен передвижной дельфинарий.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем приняли участие шесть человек, при этом одна женщина пришла с малолетним ребенком. С собой активисты принесли воздушные шары и плакаты. На одном из них было написано: «Нет жестоким развлечениям».

Главное требование протестующих озвучила организатор пикета Светлана Каменева.

«Я хочу показать людям, насколько условия, в которых они [дельфины] содержатся, не соответствуют тому, к чему животное привыкло на воле. […] Я за освобождение и против выступлений всех морских животных на потребу публике за деньги», — сказала она журналистам.

Светлана Каменева отметила, что подобные акции ранее проводились и в других городах России.

«Я знаю, что один инцидент привел к тому, что запретили передвижные дельфинарии в Санкт-Петербурге, потому что там были реальные нарушения, глаза резало от условий содержания», — добавила активистка.

Пикет продлился около часа и привлек большое внимание неравнодушных горожан.

Проезжавшие мимо защитников животных автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Некоторые прохожие интересовались, против чего выступают собравшиеся, и спрашивали, будут ли акции проводиться вновь. В ответ организатор мероприятия сообщала им, что в предстоящее воскресенье, 15 октября, пикет в защиту морских животных пройдет на том же месте с 14.00 до 15.00.

После завершения акции Светлана Каменева отметила, что довольна ее итогами. Вместе с тем она выразила сомнение в том, что следующий пикет соберет большее количество участников.

«Меня устраивает такой результат. Я это делаю, и мне уже это приносит удовольствие. Я показываю свою позицию. Может быть, кто-то задумается. Судя по реакции людей, я не одна такая», — пояснила она.