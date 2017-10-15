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Пензенский губернатор поздравил дорожников с праздником

09:14 | 15.10.2017 | Общество

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября.

Пензенский губернатор поздравил дорожников с праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совершенствование работы отрасли всегда было и остается одним из государственных приоритетов. От динамичного развития транспортной инфраструктуры во многом зависят имидж Сурского края, эффективное функционирование внутреннего рынка, укрепление связей с деловыми партнерами, прогресс во всех сферах жизнедеятельности», — отметил глава региона.

Он поблагодарил дорожников за добросовестный труд, профессионализм и верность делу.

«Уверен, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал и широко применяя современную технику, инновационные материалы и технологии, вы будете работать также целеустремленно и слаженно, всемерно расширять дорожную сеть региона и ее пропускную способность, благоустраивать наши города и села! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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