Иван Белозерцев в Сочи встретился с активной пензенской молодежью Общество

Сочи, 15 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который прибыл в Сочи с рабочим визитом, встретился с делегатами XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов в воскресенье, 15 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Этот фестиваль формирует в числе прочего отношение мирового сообщества к России. Есть возможность показать нашу открытость, толерантность и уважение к традициям, обменяться идеями. Сегодня очень важно выстраивать добрые отношения с другими государствами, налаживать интеграцию бизнеса, культуры, образования, здравоохранения, и лучше всего делать это через молодых людей», — отметил глава региона.

Он призвал пензенских студентов и представителей рабочей молодежи предлагать больше инициатив.

«Если мы увидим в них изюминку, они будут предложены к реализации, мы изыщем для этого средства», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор также выразил готовность поддерживать мероприятия для молодежи, в ходе которых можно встретиться с экспертами и в неформальной обстановке обсудить идеи по реализации перспективных проектов. Он сообщил, что намерен поручить региональному министерству образования начать готовить подобное мероприятие на первый квартал 2018 года.

Во встрече также приняла участие уроженка Пензы, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая отметила, что ей очень приятно встретиться с земляками.

В беседе с молодыми людьми она затронула тему семейных ценностей.

«Нужно понять, что каждый новый ребенок дает тебе дополнительные силы. С каждым из моих шестерых детей я начинала какое-то новое большое дело — получала второе высшее образование, вела волонтерскую деятельность, заботясь о малышах-отказниках, помогала женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Семья — это не препятствие карьере, а новый источник сил», — цитирует омбудсмена пресс-служба областного правительства.