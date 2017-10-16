В Пензе прокуратура добилась блокировки аудиозаписи музыкальной группы Общество

Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Пензенские прокуроры добились блокировки аудиозаписи музыкального коллектива, имеющей признаки унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения.

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«Железнодорожный районный суд Пензы признал ее экстремистским материалом. После вступления решения суда в законную силу аудиозапись была включена Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных на территории страны», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что затем Роскомнадзор включил ссылки на интернет-страницы с аудиозаписью в соответствующий реестр информации, распространение которой в России запрещено.