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В Пензе прокуратура добилась блокировки аудиозаписи музыкальной группы

15:20 | 16.10.2017 | Общество

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Пензенские прокуроры добились блокировки аудиозаписи музыкального коллектива, имеющей признаки унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения.

В Пензе прокуратура добилась блокировки аудиозаписи музыкальной группы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Железнодорожный районный суд Пензы признал ее экстремистским материалом. После вступления решения суда в законную силу аудиозапись была включена Минюстом РФ в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных на территории страны», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что затем Роскомнадзор включил ссылки на интернет-страницы с аудиозаписью в соответствующий реестр информации, распространение которой в России запрещено.
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