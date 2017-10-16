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В Пензе появится Радостная улица

16:45 | 16.10.2017 | Общество

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Жизнеутверждающие наименования планируется присвоить новым улицам Пензы, расположенным в развивающемся микрорайоне Заря.

В Пензе появится Радостная улица. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается, что в городе появятся улицы Лучистая, Радостная, Плодовая, Свободная, Надежды, Семейная, Славная, Хрустальная, Детская и другие.

Выбор наименований осуществлялся членами рабочей группы, в состав которой входят, в частности, представители управления культуры Пензы, Минкульта региона и депутаты гордумы.

В понедельник, 16 октября, вопрос о присвоении наименований новым улицам был рассмотрен в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности. По итогам обсуждения он вынесен на предстоящую сессию для принятия окончательного решения.

Вместе с тем в Пензе уже существуют улицы со схожими названиями — Свободы и Славы.
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