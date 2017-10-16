Молодежь со всего мира может узнать о Пензенской области на фестивале в Сочи Общество

Сочи, 16 октября 2017. PenzaNews. Павильон, посвященный Пензенской области, оборудован на втором этаже главного медиацентра Сочи, где проходит XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он оформлен в желто-зеленой гамме.

При этом были использованы изображения государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», памятника поэту Михаилу Лермонтову, герба региона, а также монумента «Росток», расположенного на набережной реки Суры в Пензе.

По сравнению с рядом других павильонов пензенский не сильно отличается интерактивностью.

Экспозиция по большей части статичная.

Посетителям предлагаются путеводители по Пензенской области. Также они могут узнать о производимом в Никольске хрустале, об абашевской игрушке и пензенских кондитерских изделиях.

Информация о товарах, которыми гордится регион, транслируется на экранах, размещенных на стенах павильона.

Особенностью пензенской выставочной площадки является возможность сфотографироваться на память с ростовыми куклами в виде абашевской игрушки.

Многие гости — как из регионов России, так и зарубежных стран — делают снимки на камеры своих мобильных телефонов.