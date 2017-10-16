Молодежь со всего мира может узнать о Пензенской области на фестивале в Сочи
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Сочи, 16 октября 2017. PenzaNews. Павильон, посвященный Пензенской области, оборудован на втором этаже главного медиацентра Сочи, где проходит XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он оформлен в желто-зеленой гамме.
При этом были использованы изображения государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», памятника поэту Михаилу Лермонтову, герба региона, а также монумента «Росток», расположенного на набережной реки Суры в Пензе.
По сравнению с рядом других павильонов пензенский не сильно отличается интерактивностью.
Экспозиция по большей части статичная.
Посетителям предлагаются путеводители по Пензенской области. Также они могут узнать о производимом в Никольске хрустале, об абашевской игрушке и пензенских кондитерских изделиях.
Информация о товарах, которыми гордится регион, транслируется на экранах, размещенных на стенах павильона.
Особенностью пензенской выставочной площадки является возможность сфотографироваться на память с ростовыми куклами в виде абашевской игрушки.
Многие гости — как из регионов России, так и зарубежных стран — делают снимки на камеры своих мобильных телефонов.