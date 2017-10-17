В Пензе намечено собрать около 3,5 млн. рублей на памятник военным и сотрудникам ОВД Общество

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Около 3,5 млн. рублей необходимо собрать на установку в Пензе памятника военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, погибшим во время локальных конфликтов, при проведении боевых операций, а также потерявшим в них здоровье и впоследствии умершим в лечебных учреждениях. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью Пензенской области, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан.

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«Сейчас пока около 400 тыс. рублей собрано», — уточнил собеседник агентства.

Михаил Зейкан пояснил, что в ближайшее время в рамках мероприятий по сбору средств планируется провести переговоры с несколькими представителями сферы правоохранительных органов.

«В ноябре я поеду в Москву, в лигу ветеранов страны. […] Деньги все равно я соберу», — выразил уверенность подполковник милиции в отставке.

По его словам, монумент будет установлен в самом центре сквера на углу улиц Свердлова и Калинина, где недавно была выложена плиткой площадка, высажены молодые деревья, установлены скамейки и заложен символический камень.

«[В основании] будет пятиконечная звезда из красного гранита или мрамора с черной окантовкой. В середине этой звезды будет «книга памяти» — плиты 1 метр на 60 см. Будет 10 плит — не стыкованных, а разорванных. В центре будет размещена стела в виде георгиевского креста, на четыре части рассеченная. Выше будет пьедестал, на котором будет Георгий Победоносец, выполненный из бронзы», — уточнил Михаил Зейкан.

Руководитель общественной организации отметил, что высота конструкции составит около четырех метров.

Как сообщается на сайте Минпрома Пензенской области, где размещена информация о сборе средств, поддержка проекта приветствуется как с помощью финансовых вложений, так и в виде строительных материалов или предоставления техники на период строительства.

Фамилии всех людей и наименования организаций, оказавших посильную помощь, будут перечислены на одном из элементов памятника. Отчеты по использованию средств будут направлены по первому же требованию благотворителя.

Ознакомиться с макетом и градостроительной документацией, а также сделать пожертвование можно в офисе лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью региона на пересечении улиц Свердлова и Калинина в Пензе.