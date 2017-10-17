В Пензе районных чиновников познакомили с основами ЗОЖ Общество

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. 86 глав муниципальных образований Пензенской области познакомились с основными аспектами здорового образа жизни в ходе специального семинара, который впервые состоялся на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 17 октября.

Фото: Health.pnzreg.ru

В ходе занятия на тему «Основы формирования здорового образа жизни. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний» главные внештатные специалисты регионального Минздрава объяснили им, как влияют на здоровье человека нерациональное питание, низкая физическая активность и вредные привычки.

Начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева выразила надежду на то, что слушатели дальнейшими поступками и действиями будут продвигать идеологию ЗОЖ в общении со своими близкими, друзьями, партнерами и населением.

В свою очередь главный внештатный специалист пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова отметила, что вести здоровый образ жизни нужно постоянно, а не время от времени.

«Контроль за возникновением и развитием факторов риска должен начинаться как можно раньше», — отметила она.

Помимо лекционного материала, участникам семинара было предложено пройти обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Чиновникам измерили уровень артериального давления, индекс массы тела, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и глюкозы в крови.

Также на площадке работали гастроэнтеролог, кардиолог, терапевт и другие специалисты. Врачи провели соответствующие беседы и дали рекомендации, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.