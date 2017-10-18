Работу над макетом новой «Пензенской энциклопедии» начнут до февраля 2018 года Общество

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Работу над оригинал-макетом двухтомной «Пензенской энциклопедии», которую планируется издать в 2019 году, необходимо начать не позднее 1 февраля 2018 года. Соответствующее поручение дал куратор проекта, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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«Тот, кто занимается издательской деятельностью, понимает, что это очень сложный и продолжительный процесс», — сказал он в ходе заседания редколлегии по созданию «Пензенской энциклопедии», которое состоялось в педагогическом институте имени В.Г.Белинского в среду, 18 октября.

Олег Ягов призвал ускорить работу над созданием фундаментального труда, отметив, что над первым изданием энциклопедии она длилась 10 лет, а над вторым — всего около 2,5.

«Когда мы стали анализировать статьи, то обратили внимание, что они очень сухие и отражают только биографические данные. […] Если мы говорим о героях Советского Союза, героях соцтруда, то, конечно, мы должны в энциклопедии написать, чем известен тот или иной человек», — отметил он.

Зампред правительства призвал также с 1 января увеличить число корректоров с одного до трех, чтобы выполнить масштабную работу к 80-летию со дня образования Пензенской области.

Кроме того, по его мнению, в первом издании было недостаточно фотографий, которые украшают энциклопедический труд, и это нужно учесть при подготовке будущего двухтомника.

«Я прошу сконцентрировать внимание на работе с ведущими фотографами Пензенской области, проговорить, на каких условиях мы можем действительно качественные, хорошие фотографии получить в «Пензенскую энциклопедию», и чтобы у нас с вами потом не возникли проблемы с авторскими правами. Эту работу, прежде всего в юридической плоскости, я предлагаю провести до конца 2017 года», — сказал Олег Ягов.

Куратор проекта пояснил, что вопрос о тираже «Пензенской энциклопедии» до сих пор остается открытым, но, по его мнению, он должен составлять не менее 5 тыс. экземпляров.

«Нам нужно обеспечить ведущие библиотеки страны, все учебные, культурные и научные учреждения Пензенской области. […] Тираж должен поступить и в свободный доступ, чтобы люди могли купить за не очень большую цену экземпляр», — пояснил доктор исторических наук.

В свою очередь главный редактор второго издания «Пензенской энциклопедии» профессор Алексей Казаков сообщил, что на сегодняшний день словник составляет примерно 4 тыс. 400 статей, что на 1 тыс. больше, чем в прежней версии.

«Наша основная задача — сделать еще максимум 1 тыс. новых статей и доработать старые, их осталось около 500», — сказал он.

В ходе дальнейшего обсуждения декан историко-филологического факультета пединститута Ольга Сухова, возглавляющая одну из редколлегий, призвала закончить формирование основных статей на 6 месяцев раньше, чем планировалось — до конца 2017 года. Это предложение нашло поддержку и было принято.

Доктор исторических наук, профессор Пензенского государственного университета Владимир Первушкин настоятельно рекомендовал рецензировать новое издание, поскольку это позволит значительно повысить качество материала.

Олег Ягов поддержал его, отметив, что это можно сделать за счет сложившейся при работе экономии.