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Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы

10:45 | 19.10.2017 | Общество

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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, этим же документом Тагир Мустафин освобожден от должности прокурора Городищенского района.

Ранее прокурором Ленинского района Пензы работал Евгений Зудихин. В настоящее время он является начальником отдела государственной и ведомственной статистики в областной прокуратуре.

Мустафин Тагир Хамзеевич родился в Верхозиме Кузнецкого района Пензенской области в 1972 году.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С ноября 1995 года несет службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях помощника пензенского транспортного прокурора средневолжской транспортной прокуратуры, старшего помощника пензенского транспортного прокурора Пензенской области, заместителя прокурора, а также прокурора Никольского района.

В январе 2014 года был назначен прокурором Городищенского района.

Женат. Воспитывает дочь.
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