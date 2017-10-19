Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы Общество Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Тагир Мустафин назначен прокурором Ленинского района Пензы. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, этим же документом Тагир Мустафин освобожден от должности прокурора Городищенского района. Ранее прокурором Ленинского района Пензы работал Евгений Зудихин. В настоящее время он является начальником отдела государственной и ведомственной статистики в областной прокуратуре. Мустафин Тагир Хамзеевич родился в Верхозиме Кузнецкого района Пензенской области в 1972 году. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». С ноября 1995 года несет службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника пензенского транспортного прокурора средневолжской транспортной прокуратуры, старшего помощника пензенского транспортного прокурора Пензенской области, заместителя прокурора, а также прокурора Никольского района. В январе 2014 года был назначен прокурором Городищенского района. Женат. Воспитывает дочь. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость