В Пензенской области спецназ отработал беспарашютное десантирование Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Бойцы подразделений специального назначения Пензенской области отработали действия при беспарашютном десантировании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

В ведомстве отметили, что действия были проведены совместно с с экипажем отдельной авиационной эскадрильи Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

«В ходе занятий личный состав под руководством инструкторов отработал нормативы по десантированию с вертолета МИ-8 из зависания с высоты 8–12 метров над необорудованной площадкой», — пояснили в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что результатом учений стал отработанный алгоритм доставки личного состава в труднодоступные места и на ограниченную территорию.