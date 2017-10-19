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Андрей Кулинцев посетил Никольск с рабочим визитом

14:16 | 19.10.2017 | Общество

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Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев посетил Никольск, чтобы проконтролировать реализацию программы «Комплексное развитие моногородов».

Андрей Кулинцев посетил Никольск с рабочим визитом

Фото: Pnzreg.ru

Он осмотрел дворовые территории, где проводятся работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», после чего поручил устранить выявленные недоработки и призвал наладить более тесное взаимодействие с жителями.

«Проект направлен на создание комфортных условий городской среды — комфортных для людей, которые здесь проживают. Поэтому в обязательном порядке следует учитывать их мнения и пожелания», — сказал первый зампред областного правительства.

Андрей Кулинцев положительно оценил работу, проведенную в никольской районной больнице в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Он призвал как можно скорее завершить работы и подчеркнул, что проект позволит сократить очереди к врачам и вести прием посетителей в достойных условиях.

В завершение поездки Андрей Кулинцев посетил ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», где обсудил с руководителем предприятия перспективы развития производства и создания новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства области.
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