В Пензу 26 октября прибудет поезд-музей Общество

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Передвижной выставочно-лекционный комплекс компании «Российские железные дороги» прибудет на станцию Пенза-I в четверг, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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Квалифицированные экскурсоводы ответят на вопросы посетителей необычной выставки.

Все желающие смогут ознакомиться с историей и перспективами развития отрасли, передовыми разработками для железных дорог и инновационными проектами крупнейших компаний.

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В специализированном поезде размещена экспозиция, демонстрирующая передовые решения в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, отечественной энергетики и подготовки кадров. Выставка освещает результаты сотрудничества с мировыми лидерами в области транспортного машиностроения и высокоскоростного движения.

Экспозиция подготовлена при участии корпораций «Роснано» и «Росатом».

Поезд будет открыт для посетителей 26 и 27 октября с 10.00 до 19.00.