В Пензу 26 октября прибудет поезд-музей
Печать
Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Передвижной выставочно-лекционный комплекс компании «Российские железные дороги» прибудет на станцию Пенза-I в четверг, 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Квалифицированные экскурсоводы ответят на вопросы посетителей необычной выставки.
Все желающие смогут ознакомиться с историей и перспективами развития отрасли, передовыми разработками для железных дорог и инновационными проектами крупнейших компаний.
Читайте также
В Пензенской области планируется создать первый в мире музей вокзалов
В специализированном поезде размещена экспозиция, демонстрирующая передовые решения в сфере железнодорожного транспорта, нанотехнологий, отечественной энергетики и подготовки кадров. Выставка освещает результаты сотрудничества с мировыми лидерами в области транспортного машиностроения и высокоскоростного движения.
Экспозиция подготовлена при участии корпораций «Роснано» и «Росатом».
Поезд будет открыт для посетителей 26 и 27 октября с 10.00 до 19.00.