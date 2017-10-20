Алексей Аношин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Аношин назначен прокурором Железнодорожного района Пензы. Соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

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«Алексей Александрович Аношин родился в 1981 году в селе Базарная Кеньша Никольского района. Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Проходит службу в органах прокуратуры с октября 2003 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что Алексей Аношин работал следователем, старшим следователем прокуратуры Бессоновского района, следователем прокуратуры Ленинского района, а также в следственном отделе по Ленинскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области.

«Занимал должности заместителя прокурора Никольского района и прокурора Земетчинского района. С июля 2014 года по октябрь 2017 года состоял в должности прокурора Кузнецка», — резюмировала собеседница агентства.