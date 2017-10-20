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В Пензе для молодежи будет проведена всероссийская проектная сессия

10:32 | 20.10.2017 | Общество

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Пензенский государственный университет проведет ежегодное мероприятие «Всероссийская проектная сессия – 2017» с 23 по 25 октября.

В Пензе для молодежи будет проведена всероссийская проектная сессия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Научно-образовательная площадка организована в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений по направлению «Наука и предпринимательство».

В ходе мероприятия специалисты и эксперты в приоритетных областях науки и техники проведут обучение участников научному проектированию и инновационному предпринимательству.

Они расскажут, как сформировать критерии эффективной модели управления проектами и повысить квалификацию по вопросам интеллектуальной собственности.

В качестве федеральных экспертов выступят руководитель Ассоциации образовательных учреждений потребительской кооперации, координатор объединения Startup Kaliningrad Лиана Расулова и четверо экспертов Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

Мероприятие соберет на своей площадке 40 представителей научных обществ — студентов, магистрантов и аспирантов в возрасте от 18 до 25 лет из семи городов. В частности, на сессии свои инновационные проекты презентуют участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Тольятти и Краснодара.

Например, Финансовая академия при правительстве РФ представит две разработки — «3D Feet» и «Nalogic», а Российская государственная академия интеллектуальной собственности — «Интеллектуальный десант».

Торжественное открытие состоится 23 октября на базе училища олимпийского резерва Пензенской области на улице Пугачева, в 10.00, сообщается на сайте ПГУ.
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