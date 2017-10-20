В Пензе открыта мемориальная доска Владимиру Филимонову Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Мемориальная доска заслуженному учителю России, первому директору межшкольного учебного комбината Пензы Владимиру Филимонову, который скончался на 79-м году жизни 22 февраля 2016 года, открыта на здании центра технологического обучения в пятницу, 20 октября.

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На мероприятии, организованном по этому случаю, собрались ветераны педагогического труда, директора школ и учреждений дополнительного образования, ученики центра, а также члены семьи Владимира Филимонова — его вдова, дочь и внук.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву и внуку педагога Денису Филимонову.

Депутат Пензенской городской думы Виктор Воробьев высказал мнение, что материальная база и нынешнее состояние здания во многом являются заслугой Владимира Филимонова.

«Я увидел перед собой немолодого человека, который с таким огоньком, с таким задором требовал того, что необходимо для людей, для ребятишек, для того, чтобы направить их в ту профессию, которую они могут выбрать. [...] Он очень многое сделал для того, чтобы межшкольный комбинат работал, чтобы ребята со всего города приезжали и занимались здесь по тем направлениям, которые им интересны», — сказал он.

В свою очередь Юрий Голодяев отметил, что Владимир Филимонов оставил такую же добрую память, как, например, политический и общественный деятель Георг Мясников и почетный гражданин Пензы и области Александр Щербаков.

«Валерий Александрович Филимонов строил трудовое образование в городе. Конечно, строил не один. Но он […] входил в любой кабинет, говорил правду-матку в глаза любому руководителю — губернатору, министру, и не только на уровне Пензенской области, а на уровне Российской Федерации, и его слышали», — пояснил руководитель управления.

По мнению Юрия Голодяева, трудовое образование в Пензе сохранилось во многом благодаря усилиям первого директора межшкольного учебного комбината.

«Очень значительный человек, очень важный человек в образовании, теперь уже в его истории, поэтому, на самом деле, ему нижайший поклон. О нем будут помнить долгие-долгие годы и говорить ему слова благодарности», — добавил он.

Дочь Владимира Филимонова Ирина Кузнецова поблагодарила за сохранение памяти об отце и за установку мемориальной доски. Во время своей речи она не смогла сдержать слез.

«Если бы он увидел эту доску, он бы, наверное, улыбнулся чуть иронически, потому ему никогда не был важен почет или что-то такое. А вот если эта доска будет хоть изредка напоминать, что мы работаем для того, чтобы людям было лучше, тогда в этом будет большой смысл», — сказала она.

В завершение церемонии собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске, после чего переместились в актовый зал на памятное мероприятие.