Пензенские кадеты примут участие в Параде памяти в Самаре Общество

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Учащиеся кадетской школы №46 примут участие в Параде памяти, который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре во вторник, 7 ноября.

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Мероприятие посвящено военному параду в городе Куйбышеве 1941 года.

В составе торжественной колонны пройдут строем 40 мальчиков,12 девочек и пятеро наставников-офицеров.

В рамках проведения Парада памяти состоится награждение памятными знаками. Для делегаций регионов будут проведены экскурсии: участники парада посетят фотовыставку в сквере «Памяти парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», а также выставку военной техники.

Кроме того, пройдет возложение цветов и венков к памятным местам, вечным огням и обелискам.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», в пятницу, 3 ноября,

на Юбилейной площади в Пензе состоится смотр готовности расчета к Параду памяти.