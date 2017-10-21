18:43:14 Суббота, 21 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские кадеты примут участие в Параде памяти в Самаре

09:52 | 21.10.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Учащиеся кадетской школы №46 примут участие в Параде памяти, который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре во вторник, 7 ноября.

Пензенские кадеты примут участие в Параде памяти в Самаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие посвящено военному параду в городе Куйбышеве 1941 года.

В составе торжественной колонны пройдут строем 40 мальчиков,12 девочек и пятеро наставников-офицеров.

В рамках проведения Парада памяти состоится награждение памятными знаками. Для делегаций регионов будут проведены экскурсии: участники парада посетят фотовыставку в сквере «Памяти парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», а также выставку военной техники.

Кроме того, пройдет возложение цветов и венков к памятным местам, вечным огням и обелискам.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», в пятницу, 3 ноября,
на Юбилейной площади в Пензе состоится смотр готовности расчета к Параду памяти.
Актуальное
Читайте также
В Пензе обсудили подготовку кадров для швейной отрасли В Пензе грабитель вынес из магазина две бутылки виски
В Шемышейке выгорели салон и моторный отсек «ГАЗели» Пенсионерка из Кузнецка лишилась более 40 тыс. рублей при продаже подгузников
В Пензе житель Тверской области подозревается в ранении собутыльника Никита Двуреченский пополнил состав пензенского «Дизеля»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама