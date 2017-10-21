Мэр Пензы призвал ускорить благоустройство сквера на Западной поляне Общество

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по благоустройству сквера между улицами Лермонтова и Попова в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

«Учитывая, что в любой момент можно ожидать понижения температуры, нужно увеличить темпы и приложить все усилия, чтобы завершить запланированные мероприятия до наступления заморозков», ― сказал он в ходе визита на объект в субботу, 21 октября.

В настоящее время работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» провели расчистку зеленой зоны от подлеска, санитарную обрезку ветвей и снос аварийных деревьев.

Параллельно велись работы по планировке и разравниванию завезенного грунта.

В сквере проложены сети наружного электроснабжения, установлены новые светильники, выполнен вынос силового кабеля с места будущего футбольного поля.

Также близится к завершению асфальтировка участков. Специалисты подрядной организации занимаются мощением аллеи, сообщает пресс-служба мэрии.