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В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год

14:19 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил представителям трех региональных ведомств — Минздрава, Минтруда и министерства образования — подготовить списки детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях, для их направления в больницы с целью обследования в период новогодних каникул.

В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если мы знаем, что родители будут пить на новогодние праздники, [...] а дети погибнут — у нас по России таких случаев немало — мы не должны этого допустить», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 23 октября.

Иван Белозерцев напомнил, что такая практика действует в Пензенской области уже два года.

«Если у детей действительно проблема со здоровьем, мы кладем их в лечебное учреждение, обследуем, назначаем лечение, а с родителями занимаемся», — добавил губернатор.
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