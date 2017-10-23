Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму
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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Малообеспеченные семьи получат в Пензенской области продуктовые наборы в преддверии зимы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 23 октября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он поручил министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову подключить к этому вопросу аграриев, собравших хороший урожай, «чтобы поддержать малообеспеченные семьи в заготовке продуктов на зиму».
Иван Белозерцев уточнил, что имеет в виду сахар, муку, картофель и другие овощи.
Губернатор напомнил, что второй год подряд такая помощь будет оказываться нуждающимся через торговую сеть «Караван».
Также он поручил организовать пункты обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.