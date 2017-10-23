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Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму

13:52 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Малообеспеченные семьи получат в Пензенской области продуктовые наборы в преддверии зимы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 23 октября.

Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он поручил министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову подключить к этому вопросу аграриев, собравших хороший урожай, «чтобы поддержать малообеспеченные семьи в заготовке продуктов на зиму».

Иван Белозерцев уточнил, что имеет в виду сахар, муку, картофель и другие овощи.

Губернатор напомнил, что второй год подряд такая помощь будет оказываться нуждающимся через торговую сеть «Караван».

Также он поручил организовать пункты обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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