Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму Общество

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Малообеспеченные семьи получат в Пензенской области продуктовые наборы в преддверии зимы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 23 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он поручил министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову подключить к этому вопросу аграриев, собравших хороший урожай, «чтобы поддержать малообеспеченные семьи в заготовке продуктов на зиму».

Иван Белозерцев уточнил, что имеет в виду сахар, муку, картофель и другие овощи.

Губернатор напомнил, что второй год подряд такая помощь будет оказываться нуждающимся через торговую сеть «Караван».

Также он поручил организовать пункты обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.