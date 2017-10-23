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Вступило в силу постановление по делу о павильонах «Точка аппетита» на остановках Пензы

17:56 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Постановление суда, в соответствии с которым ООО «Континент» оштрафовано на 50 тыс. рублей за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в павильонах «Точка аппетита» на двух остановках общественного транспорта в Пензе, вступило в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

Вступило в силу постановление по делу о павильонах «Точка аппетита» на остановках Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Как следует из материалов дела, в июле 2017 года сотрудники управления Роспотребнадзора [по Пензенской области] провели административное расследование, в ходе которого были установлены факты розничной продажи пива в павильонах «Точка аппетита» на двух остановочных пунктах — на Привокзальной площади и по проспекту Строителей. По результатам расследования были составлены протоколы», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что представитель организации вину в совершении правонарушения не признал.

«По его мнению, торговые точки расположены не на посадочной площадке остановки. Однако довод защитника судом не был принят, так как эти пункты включены в реестр остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок Пензы. Спорные торговые точки расположены непосредственно на этих остановках общественного транспорта», — уточнила Наталья Быченкова.

Она добавила, что постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы от 7 сентября 2017 года ООО «Континент» было признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«Данное постановление было обжаловано. В результате оно оставлено без изменения и вступило в законную силу», — сказала собеседница агентства.
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