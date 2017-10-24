В Спасском районе прокуратура выявила ряд нарушений при организации похорон Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Многочисленные нарушения требований законодательства о погребении и похоронном деле выявлены в ходе прокурорской проверки в Спасском районе Пензенской области.

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«В нарушение гигиенических требований к размещению, устройству и содержанию кладбищ во всех муниципальных образованиях района отсутствуют утвержденные в установленном порядке проекты, в соответствии которыми должно осуществляться устройство кладбищ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, книги регистрации захоронений либо вообще не ведутся, либо это делается с грубейшими нарушениями, не позволяющими определить нахождение могил по номеру и данным о соседних местах.

«Во исполнение требований федерального законодательства администрациями поселений заключены договоры на оказание услуг по погребению на подведомственной территории с МУП «ПрофКомСервис». Однако в соответствии с договорами, эта специализированная служба осуществляет захоронение только при отсутствии супруга, близких или иных родственников, невозможности ими осуществить погребение, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что по результатам проверки в администрации поселений Спасского района было внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении.