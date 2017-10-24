Дневной поезд из Пензы в Москву пустят в декабре Общество

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Дневной экспресс, который будет отправляться из Пензы в 7.10 и прибывать в Москву в 19.00, начнет курсировать с 10 декабря.

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В обратном направлении состав будет выходить в 11.02 и прибывать в 22.20.

В настоящее время по направлению «Пенза — Москва», которое пользуется спросом у пассажиров, курсирует два прямых поезда и столько же транзитных — из Самары и Орска, но все они проходят через город вечером или ночью.

Планируется, что дневной экспресс даст возможность жителям сразу нескольких регионов — Пензенской, Тамбовской и Рязанской областей — совершить поездку днем. Таким образом, новый поезд составит конкуренцию поездкам на автобусе.

Кроме того, в отличие от фирменных поездов, дневной экспресс будет делать дополнительные остановки на небольших станциях. В связи с этим воспользоваться им смогут пассажиры на станциях Белинская, Пачелма, Башмаково, Вернадовка, Моршанск, Ремезово, Верда, Ряжск, Рязань, Ракша, Соседка и Титово.

В составе экспресса будет два купейных вагона, пять плацкартных и три с местами для сидения.