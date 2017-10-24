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Дневной поезд из Пензы в Москву пустят в декабре

16:33 | 24.10.2017 | Общество

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Дневной экспресс, который будет отправляться из Пензы в 7.10 и прибывать в Москву в 19.00, начнет курсировать с 10 декабря.

Дневной поезд из Пензы в Москву пустят в декабре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В обратном направлении состав будет выходить в 11.02 и прибывать в 22.20.

В настоящее время по направлению «Пенза — Москва», которое пользуется спросом у пассажиров, курсирует два прямых поезда и столько же транзитных — из Самары и Орска, но все они проходят через город вечером или ночью.

Планируется, что дневной экспресс даст возможность жителям сразу нескольких регионов — Пензенской, Тамбовской и Рязанской областей — совершить поездку днем. Таким образом, новый поезд составит конкуренцию поездкам на автобусе.

Кроме того, в отличие от фирменных поездов, дневной экспресс будет делать дополнительные остановки на небольших станциях. В связи с этим воспользоваться им смогут пассажиры на станциях Белинская, Пачелма, Башмаково, Вернадовка, Моршанск, Ремезово, Верда, Ряжск, Рязань, Ракша, Соседка и Титово.

В составе экспресса будет два купейных вагона, пять плацкартных и три с местами для сидения.

Ожидается, что билеты в общие и плацкартные вагоны будут стоить от 800 до 900 рублей соответственно. При этом в экспрессе предусмотрен стандартный набор услуг для скорого пассажирского поезда, в том числе горячие и прохладительные напитки, сообщается на портале «Гудок».
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