Дневной поезд из Пензы в Москву пустят в декабре

В обратном направлении состав будет выходить в 11.02 и прибывать в 22.20.
В настоящее время по направлению «Пенза — Москва», которое пользуется спросом у пассажиров, курсирует два прямых поезда и столько же транзитных — из Самары и Орска, но все они проходят через город вечером или ночью.
Планируется, что дневной экспресс даст возможность жителям сразу нескольких регионов — Пензенской, Тамбовской и Рязанской областей — совершить поездку днем. Таким образом, новый поезд составит конкуренцию поездкам на автобусе.
Кроме того, в отличие от фирменных поездов, дневной экспресс будет делать дополнительные остановки на небольших станциях. В связи с этим воспользоваться им смогут пассажиры на станциях Белинская, Пачелма, Башмаково, Вернадовка, Моршанск, Ремезово, Верда, Ряжск, Рязань, Ракша, Соседка и Титово.
В составе экспресса будет два купейных вагона, пять плацкартных и три с местами для сидения.
Ожидается, что билеты в общие и плацкартные вагоны будут стоить от 800 до 900 рублей соответственно. При этом в экспрессе предусмотрен стандартный набор услуг для скорого пассажирского поезда, в том числе горячие и прохладительные напитки, сообщается на портале «Гудок».
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