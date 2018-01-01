В Пензе завершены работы по программе «Безопасные и качественные дороги» Общество

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Работы, запланированные на 2017 год в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», завершены в Пензе в минувший вторник, 24 октября. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Программа «Формирование комфортной городской среды» близка к завершению, и к середине ноября мы также ее закроем. Сейчас нужно детально прорабатывать план мероприятий на 2018 год», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 25 октября.

Виктор Кувайцев отметил, что в Пензе более половины всех дорог приведено в нормативное состояние.

«Мы должны продолжить эту работу в следующем году. Объемы выделяемых средств известны, перечень дорог утвержден. Сейчас нужно провести соответствующую подготовку, чтобы весной, как только позволит погода, приступить к ремонту дорожного полотна», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, приемка готовых объектов и контроль за проведением работ осуществляется специалистами федерального дорожного агентства «Росавтодор», ФКУ «Росдортехнология», Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, департамента ЖКХ Пензы и общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, возглавляемого Александром Калашниковым.