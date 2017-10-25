В Пензе в 2018 году по проекту «БКД» намечено отремонтировать более 100 км дорог Общество

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Более 100 км проезжей части планируется охватить федеральным приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги» в Пензе в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Ожидается, что покрытие улично-дорожной сети будет приведено в нормативное состояние на 103 объектах на общей площади 1 млн. 113 тыс. кв. метров.

Намечено восстановить 37 светофорных объектов на 16 улицах и 812 дорожных знаков на 25 улицах. Планируется ликвидировать 20 мест концентрации ДТП.

На реализацию этих планов потребуется почти почти 1 млрд. 250 тыс. рублей.

Из них около 626 млн. рублей будет направлено из федерального бюджета, почти 187,5 млн. — из областного и примерно 437,5 млн. рублей из городского.