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В Заречном обсудят менталитет жителей ЗАТО

13:53 | 25.10.2017 | Общество

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Заречный, 25 октября 2017. PenzaNews. Конференция «Зареченский культурный код: тенденции, проблемы, перспективы» пройдет на базе музейно-выставочного центра Заречного Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 октября.

В Заречном обсудят менталитет жителей ЗАТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данное мероприятие станет продолжением серии встреч, состоявшихся в 2016 году, посвященных осмыслению специфики менталитета жителей «закрытого города». Но если ранее акцент в обсуждениях делался на исторических аспектах темы (генезис, выявление источников, элементов и характеристик), то в ходе предстоящего мероприятия впервые будет сделана попытка формирования образа желаемого будущего», — говорится в анонсе мероприятия на странице учреждения в социальной сети Facebook.

В нем поясняется, что конференция пройдет в формате, который предполагает интенсивный диалог участников.

Откроет мероприятие пленарное заседание, а в завершение будет работать «открытый микрофон» — возможность высказаться получат все желающие.
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