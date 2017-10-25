Главная новогодняя елка Пензы будет установлена на площади Ленина — мэр Общество

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Главная новогодняя елка Пензы, которая ранее украшала Фонтанную площадь, будет установлена в этом году на площади Ленина — ближе к улице Московской. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В центре площади будет залит каток. В зоне, прилегающей к улице Кирова, будут установлены противовандальные вазоны, чтобы автотранспорт не мешал отдыхающим пензенцам», — пояснил глава администрации города.

Он напомнил, что в прошлом году рядом с катком располагался надувной шатер, в котором можно было переобуться и согреться.

«В этом году его заменит «домик Деда Мороза». Планируется, что Дед Мороз будет встречать гостей, которые придут к нему поделиться планами и мечтами», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.