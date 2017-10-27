Жильцам сгоревшего дома в Леонидовке помогли продуктами и одеждой Общество

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Социальные службы Пензенской области оказали помощь жильцам дома №33 на улице Школьной в районе железнодорожной станции Леонидовка, сгоревшего накануне.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Пострадавшим доставлены продуктовые наборы, одежда, постельное белье, канцтовары», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минтруда.

В ведомстве уточнили, что в доме жили 39 человек, девять из которых — несовершеннолетние, а еще пятеро — люди пенсионного возраста.

«Все квартиры в той или иной степени имеют серьезные повреждения: сгорела крыша, разрушены стены, испорчено имущество. В настоящее время все жители размещены у родственников», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что, по предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва газового котла в квартире №14.