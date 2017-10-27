Николай Хоменко стал почетным гражданином Пензенской области
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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Организатор и первый ректор Пензенского института усовершенствования врачей Николай Хоменко стал почетным гражданином региона.
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Решение о присвоении ему этого звания было принято в ходе второй очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 27 октября.
Тем самым отмечены его особые заслуги перед регионом и его населением.
Фоторепортаж
Вторая сессия Законодательного собрания региона
Хоменко Николай Михайлович возглавлял Пензенский институт усовершенствования врачей с 1977 по 2004 годы.
При его непосредственном участии и руководстве в Пензе были созданы: одно из первых в России отделение гнойной хирургии на базе больницы имени Г.А. Захарьина и отделение проктологии и онкопроктологии в горбольнице №5.
На протяжении многих лет являлся членом коллегии Минздрава Пензенской области, организовал и руководил лицензионным комитетом по медицинской и фармацевтической деятельности региона.