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В Пензе принят региональный закон о запрете продажи электронных сигарет детям

18:47 | 27.10.2017 | Общество

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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Закон «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них несовершеннолетним на территории Пензенской области» принят в ходе второй очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 27 октября.

В Пензе принят региональный закон о запрете продажи электронных сигарет детям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За него проголосовали все присутствовавшие на сессии депутаты.

Действие документа, который вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, будет распространяться как на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей электронными сигаретами и подобными устройствами, так и на физических, состоящих с ними в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющих розничную продажу.

Также внесены изменения в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

За продажу электронных сигарет детям для граждан предусмотрен штраф в размере 2–4 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, для юридических — 100–200 тыс. рублей.
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