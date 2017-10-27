В Пензе утвержден состав молодежного парламента Общество Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Состав молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва утвержден на второй очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Каждый из 36 депутатов делегировал в него по одному претенденту. Согласно установленному порядку, при их выборе народные избранники руководствовались в том числе рекомендациями общественных объединений и органов студенческого самоуправления, однако определяли кандидатуры они самостоятельно. Депутаты молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва: 1. Авдонина Юлия Владимировна — делегирована Котовым Николаем Васильевичем; 2. Айдинян Арнольд Альбертович — делегирован Ванюшиным Сергеем Петровичем; 3. Антонов Александр Алексеевич — делегирован Космачевым Вячеславом Владимировичем; 4. Астахов Константин Сергеевич — делегирован Борисовым Игорем Николаевичем; 5. Батяев Артем Геннадьевич — делегирован Полукаровым Владимиром Васильевичем; 6. Безрукова Ульяна Александровна —делегирована Лидиным Валерием Кузьмичем; 7. Белаш Анна Александровна — делегирована Климовым Александром Владимировичем; 8. Богомолова Полина Васильевна — делегирована Старкиным Юрием Серафимовичем; 9. Волкова Анна Валентиновна — делегирована Лукьяновым Николаем Васильевичем; 10. Гончарова Полина Алексеевна — делегирована Африкановым Вениамином Викторовичем; 11. Елистратов Кирилл Владиславович — делегирован Гуляковым Александром Дмитриевичем; 12. Журлова Анна Дмитриевна — делегирована Ломовцевым Александром Ивановичем; 13. Ишкулов Рустам Фяридович — делегирован Кирилловым Владимиром Павловичем; 14. Краснов Владислав Валерьевич — делегирован Петровым Алексеем Анатольевичем; 15. Левина Наталья Дмитриевна — делегирована Вдониным Владимиром Васильевичем; 16. Любишина Анастасия Игоревна — делегирована Кулагиным Борисом Николаевичем; 17. Метальников Кирилл Сергеевич — делегирован Васильевым Александром Евгеньевичем; 18. Муромский Владислав Витальевич — делегирован Кочетковым Олегом Александровичем; 19. Нагаев Глеб Владимирович — делегирован Глуховой Людмилой Васильевной; 20. Никитина Дарья Игоревна — делегирована Боринштейном Вадимом Изяевичем; 21. Павлуткин Антон Викторович — делегирован Тощевым Федором Викторовичем; 22. Пакаев Алексей Витальевич — делегирован Акчуриным Ильдаром Анвяровичем; 23. Пастыка Евгения Андреевна — делегирована Чистяковой Ольгой Александровной; 24. Пащенко Полина Олеговна — делегирована Мельниченко Олегом Владимировичем; 25. Пексимов Никита Олегович — делегирован Лисиным Михаилом Николаевичем; 26. Прохоров Алексей Александрович — делегирован Чернышовым Василием Егоровичем; 27. Рогожкин Александр Дмитриевич — делегирован Камневым Георгием Петровичем; 28. Селюкина Наталия Владимировна — делегирована Кондрашиным Виктором Викторовичем; 29. Сергеева Юлия Евгеньевна — делегирована Супиковым Вадимом Николаевичем; 30. Сушков Андрей Романович — делегирован Дралиным Михаилом Александровичем; 31. Тимирбаева Юна Денисовна — делегирована Петровым Дмитрием Ивановичем; 32. Ткачук Елена Петровна — делегирована Куприной Яной Владимировной; 33. Тураев Сергей Васильевич — делегирован Букиным Олегом Васильевичем; 34. Тымченко Анастасия Алексеевна — делегирована Макаровым Николаем Ивановичем; 35. Чернов Андрей Александрович — делегирован Егоровым Сергеем Николаевичем; 36. Шпагин Никита Алексеевич — делегирован Плахутой Валерием Анатольевичем. Нашли ошибку в тексте?

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