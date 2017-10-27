В Пензе утвержден состав молодежного парламента
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Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Состав молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва утвержден на второй очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 октября.
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Каждый из 36 депутатов делегировал в него по одному претенденту.
Согласно установленному порядку, при их выборе народные избранники руководствовались в том числе рекомендациями общественных объединений и органов студенческого самоуправления, однако определяли кандидатуры они самостоятельно.
Депутаты молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва:
1. Авдонина Юлия Владимировна — делегирована Котовым Николаем Васильевичем;
2. Айдинян Арнольд Альбертович — делегирован Ванюшиным Сергеем Петровичем;
3. Антонов Александр Алексеевич — делегирован Космачевым Вячеславом Владимировичем;
4. Астахов Константин Сергеевич — делегирован Борисовым Игорем Николаевичем;
5. Батяев Артем Геннадьевич — делегирован Полукаровым Владимиром Васильевичем;
6. Безрукова Ульяна Александровна —делегирована Лидиным Валерием Кузьмичем;
7. Белаш Анна Александровна — делегирована Климовым Александром Владимировичем;
8. Богомолова Полина Васильевна — делегирована Старкиным Юрием Серафимовичем;
9. Волкова Анна Валентиновна — делегирована Лукьяновым Николаем Васильевичем;
10. Гончарова Полина Алексеевна — делегирована Африкановым Вениамином Викторовичем;
11. Елистратов Кирилл Владиславович — делегирован Гуляковым Александром Дмитриевичем;
12. Журлова Анна Дмитриевна — делегирована Ломовцевым Александром Ивановичем;
13. Ишкулов Рустам Фяридович — делегирован Кирилловым Владимиром Павловичем;
14. Краснов Владислав Валерьевич — делегирован Петровым Алексеем Анатольевичем;
15. Левина Наталья Дмитриевна — делегирована Вдониным Владимиром Васильевичем;
16. Любишина Анастасия Игоревна — делегирована Кулагиным Борисом Николаевичем;
17. Метальников Кирилл Сергеевич — делегирован Васильевым Александром Евгеньевичем;
18. Муромский Владислав Витальевич — делегирован Кочетковым Олегом Александровичем;
19. Нагаев Глеб Владимирович — делегирован Глуховой Людмилой Васильевной;
20. Никитина Дарья Игоревна — делегирована Боринштейном Вадимом Изяевичем;
21. Павлуткин Антон Викторович — делегирован Тощевым Федором Викторовичем;
22. Пакаев Алексей Витальевич — делегирован Акчуриным Ильдаром Анвяровичем;
23. Пастыка Евгения Андреевна — делегирована Чистяковой Ольгой Александровной;
24. Пащенко Полина Олеговна — делегирована Мельниченко Олегом Владимировичем;
25. Пексимов Никита Олегович — делегирован Лисиным Михаилом Николаевичем;
26. Прохоров Алексей Александрович — делегирован Чернышовым Василием Егоровичем;
27. Рогожкин Александр Дмитриевич — делегирован Камневым Георгием Петровичем;
28. Селюкина Наталия Владимировна — делегирована Кондрашиным Виктором Викторовичем;
29. Сергеева Юлия Евгеньевна — делегирована Супиковым Вадимом Николаевичем;
30. Сушков Андрей Романович — делегирован Дралиным Михаилом Александровичем;
31. Тимирбаева Юна Денисовна — делегирована Петровым Дмитрием Ивановичем;
32. Ткачук Елена Петровна — делегирована Куприной Яной Владимировной;
33. Тураев Сергей Васильевич — делегирован Букиным Олегом Васильевичем;
34. Тымченко Анастасия Алексеевна — делегирована Макаровым Николаем Ивановичем;
35. Чернов Андрей Александрович — делегирован Егоровым Сергеем Николаевичем;
36. Шпагин Никита Алексеевич — делегирован Плахутой Валерием Анатольевичем.