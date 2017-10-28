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В Пензенской области женщина смогла доказать, что подпись в кредитном договоре не ее

13:27 | 28.10.2017 | Общество

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Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Никольский районный суд Пензенской области отказал госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в взыскании задолженности по кредиту с женщины, в связи с тем, что подпись в кредитном договоре выполнена не ей.

В Пензенской области женщина смогла доказать, что подпись в кредитном договоре не ее

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в суд с иском к женщине о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме более 4 млн. рублей. Истец указал, что решением Арбитражного суда Самарской области от 18 февраля 2015 года ОАО «Коммерческий банк «Волга-кредит» признано банкротом, и в отношении него было открыто конкурсное производство сроком на один год. Управляющим утверждена госкорпорация», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда.

Он пояснил, что банк предоставил ответчику кредит в размере 15 тыс. путем перечисления на ее счет.

«В установленный срок обязанность по возврату кредита в полном объеме не была исполнена», ― уточнил собеседник агентства.

По его словам, женщина возражала против исковых требований, ссылаясь на то,
что кредитный договор она не заключала и подпись в документе не ее.

«По ходатайству женщины по делу была назначена почерковедческая экспертиза, в результате которой было установлено, что подпись в кредитном договоре выполнена другим лицом», ― пояснил представитель суда.

Он отметил, что заключение эксперта истцом опровергнуто не было.

«Выводы эксперта подтвердили, что кредитный договор не был подписан женщиной, а это влечет его недействительность», ― резюмировал собеседник агентства.

Другие обстоятельства не уточняются.
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