Ушел из жизни бывший директор драмтеатра Валентин Лозицкий Общество

Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Заслуженный работник культуры РФ Валентин Лозицкий, руководивший пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского с 1991 по 2008 годы, скончался на 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в минувшую пятницу, 27 октября.

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«Почти четыре десятилетия отдал Валентин Юрьевич пензенскому драматическому театру. С 1969 года он работал в театре администратором, художником по свету, заместителем директора, а в 1991 году был назначен директором театра и занимал эту должность до 2008 года», ― говорится в тексте некролога, опубликованном на сайте драмтеатра.

В нем отмечается, что сотрудники театра помнят Валентина Лозицкого как компетентного, грамотного и требовательного руководителя

«Коллектив пензенского драматического театра скорбит о кончине Валентина Юрьевича Лозицкого и выражает глубокие соболезнования его родным и близким», ― добавляется в нем.

Прощание с покойным состоится в доме №69 на улице Кирова в предстоящее воскресенье, 29 октября. Начало траурной церемонии намечено на 14.00.