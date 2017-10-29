Пензенский губернатор поздравил работников автомобильного и городского транспорта Общество

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с их профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 29 октября.

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«Сегодня автомобильный транспорт по праву является одной из стратегических составляющих экономики России и неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ваша четкая и надежная работа — важное условие динамичного развития социально-экономического потенциала Сурского края, укрепления его связей с другими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья», — отметил глава региона.

Он поблагодарил работников отрасли за добросовестный труд, профессиональное мастерство, целеустремленность и неизменную верность избранному делу.

«В этот торжественный день особые слова признательности выражаю славным ветеранам. Ваши достижения и успехи служат достойным примером для молодежи, вашей будущей смены. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.