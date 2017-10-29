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Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с днем основания комсомола

12:04 | 29.10.2017 | Общество

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 99-й годовщиной со дня основания комсомола, которая отмечается в воскресенье, 29 октября.

Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с днем основания комсомола

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это торжественное событие, конечно же, в основном для людей старшего поколения, прекрасный повод вспомнить молодость и друзей, дела и свершения минувших лет», — пояснил глава региона.

Он отметил, что на счету комсомольцев немало дел, вошедших в историю страны.

«В жестоких войнах с честью отстаивали они свободу и независимость Отечества, активно участвовали в грандиозных стройках своего времени, добросовестным трудом крепили экономическое и оборонное могущество страны», — добавил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, героические поступки и достижения комсомольцев являются примером для современной молодежи.

«Именно вам перенимать накопленный опыт старших, приумножать их славные традиции. У нас растет достойная молодежь, за которой — будущее. Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.
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