В Заре строительство дома для детей-сирот планируется вести без выходных Общество

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Строительство многоквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в микрорайоне Заря города Пензы планируется осуществлять без выходных с предстоящей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Магомед Агамагомедов и начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов посетили объект в воскресенье, 29 октября.

На месте заместитель директора МУП «Пензгорстройзаказчик», которое осуществляет возведение дома, Олег Глухов сообщил им, что проведены испытания свай.

По его словам, в данный момент прокладываются наружные сети, выполняется устройство стен подвала и перекрытия ниже уровня первого этажа.

Мэр поручил в ближайшее время восстановить благоустройство после прокладки инженерных коммуникаций.

Он также поставил подрядчику задачу в ближайшее время огородить строительную площадку.

«Во избежание проблемных ситуаций этот важный момент нужно учесть. Охране периметра следует также уделить особое внимание», — сказал Виктор Кувайцев.