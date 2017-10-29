В Пензе обсудят значение революции для исторической памяти Общество

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Круглый стол на тему «Революция 1917 года в России как фактор формирования национальной исторической памяти» состоится в педагогическом институте имени В.Г. Белинского в Пензе в четверг, 2 ноября.

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Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, мероприятие объединит ученых, краеведов, представителей органов законодательной и исполнительной ветвей власти, общественных организаций и студенческого сообщества.

«Участникам заседания будут предложены следующие темы для обсуждения: «Факторы системного кризиса в России в начале ХХ века: периодизация революции», «Новейшая отечественная и зарубежная историография о событиях 1917 года в России», «Российская революция и формирование национальной исторической памяти», — написал он.

Зампред правительства отметил, что на рассмотрение вынесена региональная специфика революционного кризиса в России и установление советской власти в Пензенской губернии.

По словам Олега Ягова, планируется также обсудить первые декреты как фактор утверждения власти большевиков и влияние событий 1917 года на систему образования.

Начало круглого стола в корпусе №11 ПГУ намечено на 10.00.