Юрий Рузляев посоветовал уроженкам Украины обратиться в суд, чтобы не остаться без жилья Общество

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор Юрий Рузляев посоветовал двум уроженкам Украины обратиться в суд, чтобы не остаться без жилья.

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На личном приеме главы ведомства женщины пояснили, что в числе других беженцев заключили с одной из строительных компаний Пензы договоры найма жилья с правом последующего выкупа. Деньги за аренду засчитывались в качестве оплаты стоимости квартил.

Недавно 15 семей, с которыми у фирмы были такие сделки, узнали, что организация передала их жилплощадь в качестве залога финансовой организации.

Юрий Рузляев также предложил женщинам написать заявления по факту случившегося, чтобы сотрудники полиции провели проверку и дали соответствующую правовую оценку действиям руководства строительной компании, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.