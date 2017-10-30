В Пензенской области начальник территориального отдела Роспотребнадзора получил выговор Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах Камиль Салихов получил выговор за нарушения законодательства при производстве по делу об административном правонарушении.

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«По коллективному обращению жителей дома №1А на улице Кададинской рабочего поселка Сосновоборск в декабре 2016 года прокуратурой были выявлены нарушения требований законодательства о порядке ценообразования при начислении платы за содержание и ремонт многоквартирных домов в деятельности обслуживающей организации. В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено на рассмотрение в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, при рассмотрении дела начальником территориального отдела Камилем Салиховым неоднократно допускались нарушения и принимались необоснованные решения о его прекращении, которые впоследствии отменялись в судебном порядке.

«В итоге сроки рассмотрения административного дела затянулись практически на год», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что это не позволило своевременно принять решение по делу и повлекло его прекращение в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

«Прокурорская проверка также выявила факты принятия должностными лицами территориального отдела мер, направленных на сокрытие имеющихся нарушений», — добавила она.

По словам старшего помощника прокурора, в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области было внесено представление об устранении нарушений.

«По результатам его рассмотрения начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пензенской области Камилю Салихову был объявлен выговор, а также приняты меры по недопущению подобных нарушений», — сказала Светлана Артамонова.