Игорю Скляру вручен знак «Во славу земли Пензенской» Общество

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил почетный знак «Во славу земли Пензенской» и наручные часы Игорю Скляру, возглавлявшему ОАО «Электромеханика» с 1988 по 1995 годы.

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«Побольше бы таких руководителей предприятий, и, наверное, Пензенская область по экономическому потенциалу была бы еще выше в рейтинге, а значит, и рабочих мест бы больше было, и через продукцию предприятий Пензенская область бы прославлялась», — сказал Иван Белозерцев в ходе выездного заседания ассоциации промышленников региона, состоявшегося на заводе «ГрАЗ» в понедельник, 30 октября.

Иван Белозерцев поздравил Игоря Скляра с 80-летием, а тот в свою очередь признался, что ему непривычно быть в роли награждаемого.

Скляр Игорь Ефимович родился в 1937 году.

В 1960 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Инженер-электромеханик».

С 1960 по 1973 годы работал на пензенском заводе вычислительных электронных машин (ВЭМ) инженером, старшим инженером, старшим мастером, начальником сборочного отделения, заместителем начальника цеха.

В 1973 году стал начальником экспериментального цеха этого предприятия.

В 1979 году занял должность начальника цеха монтажа печатных плат, а затем — начальника производства завода ВЭМ.

С 1983 по 1986 годы работал заместителем директора по производству завода ВЭМ.

С 1986 по 1988 годы трудился в должности заместителя генерального директора производственного объединения электронной вычислительной техники.

С 1988 по 1995 годы был генеральным директором ОАО «Электромеханика».

В 1995–1996 годах работал заместителем генерального директора по производству предприятия «НИКИРЭТ».

С 1996 по 1998 годы — арбитражный управляющий АО «Пензенский часовой завод», ОРС Областного дорожного департамента.

С 1998 по 2001 годы занимал должность начальника промышленного отдела администрации Пензы.

С 2001 по 2009 годы был арбитражным управляющим «Сердобского часового завода».

С 2009 по 2014 годы являлся индивидуальным предпринимателем.

Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» и серебряной медалью ВДНХ СССР.

В 1994 году был удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Отмечен знаками «Победитель социалистического соревнования 1973 года», «Ударник девятой пятилетки», «Победитель социалистического соревнования 1977 года» и «Ударник десятой пятилетки».