В Пензенской области на 15% увеличилось число предоставленных госуслуг Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Число предоставленных государственных и муниципальных услуг в Пензенской области выросло за 9 месяцев 2017 года почти на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составив более 1 млн. 50 тыс. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

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«Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу одного окна по месту пребывания, […] по состоянию на 1 октября 2017 года составила более 98%. Для этого созданы все предпосылки в Пензенской области. Создана система МФЦ: 29 их по районам и четыре — в городе Пензе», — уточнил он в ходе заседания штаба по реализации указов президента РФ, состоявшегося в областном правительстве во вторник, 31 октября.

Рауф Чакаев отметил, что на базе многофункциональных центров региона организовано предоставление более 300 видов государственных и муниципальных услуг.

«Наиболее востребованными оказались федеральные услуги — в основном это услуги Росреестра в области земельно-имущественных правоотношений и МВД России, составившие в сумме более трети от общего числа предоставленных населению», — пояснил первый замминистра.

По его словам, в 2017 году перечень был дополнен выдачей водительских удостоверений, паспортов, градостроительных планов земельных участков, оформлением виз, помощью в трудоустройстве, предоставлением справок о наличии или отсутствии судимости в электронном виде, подключением к сетям водо-, электро- и теплоснабжения для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В планах на ближайшую перспективу — расширение данного перечня за счет услуг Федеральной налоговой службы по сдаче налоговых деклараций, услуг ЗАГС по регистрации актов гражданского состояния и ФМС России в части получения загранпаспортов нового образца», — добавил Рауф Чакаев.

Он отметил, что, по данным проведенного мониторинга, 96% жителей Пензенской области довольны качеством предоставления госуслуг.