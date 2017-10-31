Под Пензой перезахоронят останки красноармейца Павла Бизикова Общество

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков участника Великой Отечественной войны Павла Бизикова, который числился пропавшим без вести с декабря 1941 года, пройдет в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области в предстоящий четверг, 2 ноября.

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Его останки были обнаружены московскими поисковиками в Тверской области в ходе экспедиции «Торжокский плацдарм – 2017».

Найти родственников красноармейца помогли члены пензенского регионального отделения Поискового движения России и бойцы отряда «Поиск-вездеход».

«Скорее всего, боец служил в 355-й стрелковой дивизии. Бои в тех местах были недолгими, но кровопролитными. Части дивизии штурмовали укрепрайоны немецких войск. Вероятно, в этих боях и погиб наш земляк Павел Бизиков», — сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Она уточнила, что в Кижеватово живут внук и внучка бойца.

«Останки красноармейца будут перезахоронены рядом с супругой — ее имя было указано в смертном медальоне», — пояснила Лариса Казакова.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в церемонии примут участие представители власти, ветеранских и молодежных организаций, а также поисковики из Пензы и Москвы.