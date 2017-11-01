Деятельность приставов влияет на уровень доверия граждан к власти — Виктор Кувайцев Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Деятельность сотрудников Федеральной службы судебных приставов влияет на уровень доверия граждан к власти. Такое мнение выразил мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 1 ноября.

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«За время своей многолетней истории служба приставов проделала огромную работу по реализации государственной политики в сфере защиты интересов граждан и государства, в укреплении законности и правопорядка. Сегодня, как и во все времена, деятельность службы влияет не только на эффективность всей судебной системы, но и на уровень доверия граждан к власти, их веру в справедливость и торжество закона», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что верность профессии, опыт и знания, корректность и выдержка сотрудников службы судебных приставов обеспечивают правовое функционирование и дальнейшее развитие системы.

«Оперативная и качественная работа судебных приставов вносит весомый вклад в решение важных социальных задач по выплате долгов по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья детям-сиротам и многим другим вопросам, имеющим особое значение для качества жизни пензенцев, укрепления социальной стабильности в обществе», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр поблагодарил сотрудников и ветеранов службы за высокий профессионализм, ответственную и добросовестную работу на благо жителей Пензы.

«В этот замечательный праздник искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в вашей важной, напряженной и ответственной профессиональной деятельности», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.