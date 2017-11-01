EN
18:06:54 Среда, 1 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Деятельность приставов влияет на уровень доверия граждан к власти — Виктор Кувайцев

09:44 | 01.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Деятельность сотрудников Федеральной службы судебных приставов влияет на уровень доверия граждан к власти. Такое мнение выразил мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя судебных приставов с профессиональным праздником, который отмечается в среду, 1 ноября.

Деятельность приставов влияет на уровень доверия граждан к власти — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За время своей многолетней истории служба приставов проделала огромную работу по реализации государственной политики в сфере защиты интересов граждан и государства, в укреплении законности и правопорядка. Сегодня, как и во все времена, деятельность службы влияет не только на эффективность всей судебной системы, но и на уровень доверия граждан к власти, их веру в справедливость и торжество закона», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что верность профессии, опыт и знания, корректность и выдержка сотрудников службы судебных приставов обеспечивают правовое функционирование и дальнейшее развитие системы.

«Оперативная и качественная работа судебных приставов вносит весомый вклад в решение важных социальных задач по выплате долгов по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья детям-сиротам и многим другим вопросам, имеющим особое значение для качества жизни пензенцев, укрепления социальной стабильности в обществе», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр поблагодарил сотрудников и ветеранов службы за высокий профессионализм, ответственную и добросовестную работу на благо жителей Пензы.

«В этот замечательный праздник искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в вашей важной, напряженной и ответственной профессиональной деятельности», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве Вступил в силу приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода под Кузнецком
«МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом» Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков
На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода В Пензенской области на тренировочном ЕГЭ применят новую технологию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver