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Пензенские полицейские проведут полгода на Северном Кавказе

10:00 | 01.11.2017 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Сводный отряд управления МВД России по Пензенской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ в среду, 1 ноября.

Пензенские полицейские проведут полгода на Северном Кавказе

Фото: Pnzreg.ru

Проводить полицейских пришли родные, близкие, друзья, коллеги, а также руководство ведомства. Кроме того, впервые в мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Обращаясь к собравшимся, начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Юрий Рузляев напомнил сотрудникам о необходимости строго соблюдать законность и служебную дисциплину.

«Главная ваша задача — сплотиться, сдружиться для того, чтобы вернуться домой живыми и здоровыми. Что касается функциональных обязанностей, вы будете совместно с местными сотрудниками нести службу на заградительных пунктах, которые действуют в круглосуточном режиме, а также оказывать практическую помощь в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений», — добавил он.

В свою очередь Иван Белозерцев поблагодарил стражей порядка за добросовестную службу и отметил, что благодаря усилиям личного состава полиции Пензенской области жители региона чувствуют себя в безопасности.

«Вам предстоит выполнять важную государственную задачу, которая поставлена руководством страны, и я уверен, что вы успешно справитесь с ее выполнением», — сказал глава региона.

Также Иван Белозерцев вручил отличившимся сотрудникам полиции благодарности за образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, срок служебной командировки полицейских составит 180 суток.
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