На сайте пензенского госархива будет открыта выставка, посвященная 100-летию революции Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Виртуальная выставка будет организована на сайте государственного архива Пензенской области в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которое будет отмечаться 7 ноября. Об этом сообщила главный архивовед учреждения Светлана Петрина.

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«Документов как таковых о том, что произошла революция — никаких телеграмм, ничего — не было. Люди впервые об этом узнали по сообщениям из газет. И тем, что происходило 25 октября, 7 ноября по новому стилю, люди были очень обеспокоены, потому что шли слухи, что в Петербурге [...] и Москве происходят какие-то непонятные события. Телеграф в тот день не работал. […] В уездах и самом городе царила анархия, власти фактически никакой не было», — пояснила она журналистам в ходе экскурсии по госархиву в среду, 1 ноября.

Светлана Петрина отметила, что приход большевиков к власти стал шоком для жителей Пензы и всей губернии.

«Они у нас в городе взяли власть только 17 декабря 1917 года», — уточнила главный архивовед.

По ее словам, наиболее интересными материалами, позволяющими восстановить события того времени, являются газеты.

«За этот период есть две газеты: «Пензенская речь», которая позиционировала себя как независимая газета, […] и газета «Известия» пензенского совета рабочих и солдатских депутатов», — сообщила Светлана Петрина.

Она добавила, что, помимо газет, в виртуальной экспозиции будут представлены сохранившиеся фотографии первого состава городского исполкома совета рабочих и красноармейских депутатов, погрома магазинов на улице Московской, празднования первой годовщины революции, а также некоторые документы из фонда комиссара временного правительства.

По словам главного архивоведа, виртуальная выставка, дата начала работы которой пока уточняется, станет постоянной.